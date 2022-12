Torino, la neve non risparmia nemmeno i mercati: aperture ritardate e pulizia fai da te

La nevicata di ieri su Torino non ha risparmiato nemmeno le aree destinate ai mercati: lo strato bianco accumulatosi per i fiocchi caduti durante tutta la giornata, a cui si è aggiunto il ghiaccio notturno, ha causato infatti diversi disagi ; a Porta Palazzo, questa mattina, i cumuli di neve ai bordi della piazza erano altissimi.

Questa situazione ha riguardato anche corso Palestro , dove alcuni venditori hanno dovuto procedere in autonomia a spalare la neve dagli stalli per poter procedere successivamente con il montaggio dei banchi. Le operazioni aggiuntive hanno costretto gli stessi a ritardare l'apertura.

In generale quasi tutti i mercati hanno dovuto fare i conti con i disagi legati alle precipitazioni, ad esempio con attraversamenti pedonali cancellati dalla "dama bianca". "Da ieri - replica l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino - almeno 34 trattori hanno operato per liberare i plateatici dei mercati". Gli uffici dell'assessorato di via Meucci e Chiavarino, già da questa mattina alle 7.30, erano in "contatto con gli ambulanti e i presidenti delle associazioni, che ci hanno inviato foto: abbiamo un rapporto sinergico".