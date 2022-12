Sono stati 96 in tutto gli interventi dei Vigili del Fuoco nella giornata di ieri.

Il numero elevato delle operazioni è dovuto ovviamente alla nevicata di ieri che ha fatto registrare un’impennata delle chiamate.

Dalle 8 a mezzanotte, gli interventi più numerosi sono stati per alberi pericolanti, in tutto 25, incidenti stradali, che sono stati ben 18, cui seguono 16 interventi per soccorso a persona.

Diverse anche le fughe di gas e gli incendi generici.