Caos bianco a Torino, Lo Russo: "Piano neve prodotto da Appendino. Va rivisto"

"Il piano neve che non ha funzionato lo ha prodotto l'amministrazione precedente". Tradotto Appendino ed il M5S. All'indomani della grande nevicata che ha paralizzato per metà pomeriggio il traffico di Torino, il sindaco Stefano Lo Russo indica con nomi e cognomi i responsabili del caos, cioè l'amministrazione precedente.

A distanza di oltre 12 mesi dall'insediamento, e davanti ai 12 centimetri di coltre bianca caduti sul capoluogo piemontese, il primo cittadino fa si ammenda, ma rimanda la polemica ai banchi dell'opposizione. "È una situazione - commenta - che non ci soddisfa del tutto. Il piano neve che era stato predisposto negli anni scorsi è evidente che non è funzionato, come avrebbe dovuto: questo ci consente di fare delle valutazioni migliorative".

E su questo fronte l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta incontrerà i tecnici "per un'analisi più puntuale di quello che ha funzionato e no. Il piano neve va rivisto, perché il fatto che nevichi a Torino non può essere considerato eccezionale. Noi non possiamo non farci trovare pronti".

"Traffico reso difficile lo sgombero"

Secondo i dati Arpa, a Torino una nevicata simile, non si vedeva dal 29 gennaio 2012, dove l’accumulo era stato di 12 cm; più indietro negli anni si erano avuti 14 cm il 10 dicembre 2008 e 16 cm il 1° gennaio 1997. "Sicuramente - ha proseguito il primo cittadino - andrà fatta un'analisi delle lacune organizzative. Non è stato un problema di numerosità di mezzi (spazzaneve e spargisale ndr) che effettivamente sono circolati ed erano parecchi. In molti casi però gli ingorghi del traffico hanno reso molto più difficoltoso lo sgombero della neve".

Autobus senza gomme da neve

Tra le criticità principali, raccolte anche dallo stesso sindaco, è che molti autobus non avevano "le gomme da neve". "Un problema - ha aggiunto - per nevicate di pochi centimetri, che impediscono il passaggio delle lame e contemporaneamente rendono l'asfalto scivoloso. È stata anche una delle cause per cui molti automobilisti si sono trovati in difficoltà in alcune parti della città".

