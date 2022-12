Caos neve, Appendino replica a Lo Russo: "Non scarichi il barile su di me e chieda scusa ai torinesi"

"Le giustificazioni di Lo Russo sono patetiche, chieda scusa ai torinesi". Così Chiara Appendino replica al sindaco Stefano Lo Russo, che questa mattina ha letteralmente "scaricato il barile" sull'amministrazione M5S per il caos vissuto ieri a Torino per la neve. Nel pomeriggio il traffico è andato in tilt, con automobilisti bloccati per ore nelle arterie cittadine.

"Durante mio mandato mai verificato disagi simili"

Appendino, sottolineando come le precipitazioni nevose fossero "ampiamente previste", chiarisce poi come "sia il secondo inverno che affronta da sindaco e il Piano Neve sia stato approvato dalla sua Assessora (Foglietta ndr)". "Durante il mio mandato -aggiunge l'ex prima cittadina - non si sono mai verificati disagi simili".

"Criticata per aver sparso troppo sale"

"Io e la mia giunta - prosegue - abbiamo sempre fornito informazioni prima del fenomeno atmosferico, predisposto uno spargimento del sale preventivo e sufficiente per non far fermare la neve sulle strade e, la sera prima delle nevicate, monitorato personalmente la situazione in una Unità di Coordinamento con Polizia Municipale, Amiat, GTT, dirigenti e Protezione Civile". "Ricordo - rincara - che un anno fui addirittura criticata per aver sparso troppo sale" .

"Lo Russo chieda scusa ai torinesi"

"Lo Russo farebbe bene ad assumersi le proprie responsabilità, anziché cimentarsi in un patetico scaricabarile, e poi chiedere scusa ai torinesi per una prova di palese impreparazione", conclude Appendino. A fargli eco il capogruppo del M5S Andrea Russi, che ribadisce come "il “Piano dei servizi di viabilità invernale 2021-2022” è stato approvato dalla sua giunta in data 30 novembre 2021 e annunciato a gran voce dalla sua Assessora Foglietta".