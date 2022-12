Regione e Compagnia di San Paolo, accordo da 16 milioni per 4 anni di progetti: "Ripaghiamo il debito con i giovani dopo la pandemia"

Una collaborazione pluriennale per continuare a dare un contributo a Torino e a tutto il Piemonte. Si rinnova e si rinforza il legame tra Regione e Compagnia di San Paolo e lo fanno firmando una convenzione che fissa le tappe di un percorso comune.

Sedici milioni di euro per 4 anni

La dotazione è di 16 milioni di euro nell'arco di tempo che va dal 2023 al 2026. Salute, cultura, ma anche tutto ciò che riguarda le persone in generale.

"Fondazione Compagnia di San Paolo è una realtà preziosa per il nostro territorio - dice Alberto Cirio, presidente della Regione - e senza di loro non riusciremmo a realizzare buona parte delle cose che facciamo. Si tratta di una leva preziosa anche per accedere a risorse europee, a cominciare dalla Pnrr".

Cirio: "Ripagare il debito con i giovani"

"Scuola, cultura e socialità ci permettono di ripagare quel debito che abbiamo contratto con le nuove generazioni cui abbiamo negato questo tipo di attività negli anni di pandemia - aggiunge Cirio -, ma è importante anche il legame tra la salute e lo sport. In altri Paesi questo legame è molto più stretto che da noi. E i soldi, quando sono pochi vanno spesi bene".

Un segnale per "imparare a spendere"

"Vogliamo dare un segnale sia in termini economici che nell'arco temporale che da tre passa a quattro anni - dice Francesco Profumo, presidente della Fondazione -. Non sempre ci sono soldi, ma quelli che ci sono bisogna saperli spendere: ecco perché puntiamo più sui processi che sui progetti".

Un occhio di riguardo all'educazione

Si conferma dunque la nuova impostazione adottata di recente da Csp. "Vogliamo aumentare la nostra leva massimizzando l'impatto - prosegue Profumo -, soprattutto con i fondi del Pnrr. Ma soprattutto vogliamo dedicarci alle nuove generazioni, troppo spesso dimenticate. E che vedono sempre meno bambini. Per questo vogliamo lavorare insieme sull'educazione e accanto all'intesa pluriennale vogliamo firmare anche un accordo sulle Città educative, da 25 milioni all'anno per 5 anni per costruire un modello educativo che tenga conto delle nuove esigenze".

Tra Piemonte e Liguria (soprattutto i piccoli)

L'attività di Compagnia di San Paolo, in questo senso, andra anche oltre confine. Torino, ma anche la Liguria (Genova), cui si aggiungeranno due capoluoghi ulteriori (uno in Liguria). Il memorandum con la Regione avrà il compito di individuare questi territori in più, ma è già definita la massima concentrazione sulla fascia di età tra 0 e 6 anni.

La dotazione nel dettaglio

In dettaglio, la dotazione dei 16 milioni prevede 4 milioni all'anno: 1,5 milioni per la cultura e l'attrattività turistica, mentre altri 2,5 milioni andranno alla sanità e sport (tra prevenzione e inclusione).

"Saranno in tutto tre le fasce coinvolte invece dal progetto per l'educazione - dice Alberto Anfossi, segretario generale di Csp -. Per lo 0-6 punteremo a rendere più accogliente l'arrivo dei bambini, quindi asili nido, ma anche elementari".