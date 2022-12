Addio a Severino Poletto: si è spento a 89 anni l'arcivescovo emerito di Torino

Lutto nel mondo della Diocesi torinese. Questa notte è infatti venuto a mancare il cardinal Severino Poletto, arcivescovo emerito di Torino. Si è spento a Moncalieri all’età di 89 anni.

Classe 1933, originario di Salgareda in provincia di Treviso, si trasferì qualche anno più tardi con la famiglia in Piemonte. Venne ordinato nella diocesi di Casale Monferrato e ricevette la nomina di Vescovo di Fossano da Giovanni Paolo II nel 1980.

Ma è il 16 marzo del ’89 passa alla diocesi di Asti, dove succede a Franco Sibilla. Dieci anni dopo, il 19 giugno 1999, lo stesso papa lo nomina arcivescovo metropolitano di Torino, mentre nel 2001 fu nominato cardinale.

Nel 2010 tuttavia rinuncia all’incarico da arcivescovo per motivi di età, lasciando il testimone a Cesare Nosiglia. Ha trascorso gli ultimi anni come arcivescovo emerito a Testona.

Il cardinale Poletto fu anche appassionato Custode della Sindone: guidò le due ostensioni del 2000 e del 2010 (dove intervenne come pellegrino papa Benedetto XVI). Al cardinale si deve la decisione di realizzare lo straordinario lavoro di restauro del Telo, che ha permesso di ripulire la Sindone da materiali accumulatisi negli ultimi secoli, dopo l’incendio di Chambéry del 1532, e che offre oggi un’immagine più chiara dell’icona.

Cordoglio da parte di tutto il mondo del clero, tra cui la Diocesi di Torino e la Caritas di Asti che lo ricorda in post su facebook: "Una preghiera per il cardinale Poletto, tornato alla casa del Padre".

Le informazioni sui funerali e la sepoltura saranno comunicate appena disponibili.

"Come accade con ogni persona cara che ci lascia, di fronte alla morte ci ritroviamo un po’ più soli. Ancora di più quando ad andarsene è un pastore: cioè una persona che ha speso la vita nel dedicarsi all’annuncio del Vangelo e alla edificazione della comunità dei credenti in Cristo - ha detto l'arcivescovo di Torino, monsignor Roberto Repole -. Salutiamo il cardinale Poletto con riconoscenza per il suo servizio alle Chiese del Piemonte e alla Chiesa universale; lo affidiamo nella preghiera al Signore con il rispetto che ha saputo guadagnarsi, nella sua Chiesa e nella società intera, mettendosi a servizio del bene comune, proprio nei momenti più difficili per la vita della nostra Torino".