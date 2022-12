"Il Buon Inizio" di Moncalieri: appuntamenti e laboratori dedicati ai più piccoli

Al via a Moncalieri “Il Buon Inizio. Crescere in una comunità educante che si prende cura”, un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini, coordinato da Save the Children Italia.

Animare i giardini di Borgo San Pietro

I venerdì dalle 16 alle 18 appuntamenti di gioco e cicli di laboratori animeranno i giardini di Borgo San Pietro



I mercoledì e giovedì dalle 16.45 alle 18.45: ludoteca aperta a bambini 0-6 anni accompagnati da un adulto presso Casa Zoe, Salita Padre Denza 9, Moncalieri.

Punto informativo al Sonika

Dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30 a partire dal 14 novembre: ludoteca all'aperto per bambini 0-3 anni accompagnati da un adulto e sportello orientativo ed informativo per famiglie presso il giardino del Punto Giovani Sonika, Strada Vignotto 23, Moncalieri.