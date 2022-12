La Sala Rossa omaggia Carlo Berruti, consigliere comunale vittima della strage fascista del 1922

La Sala Rossa rende omaggio alla memoria del consigliere Carlo Berruti, una delle vittime della strage fascista di Torino del 18 dicembre 1922. Consigliere comunale di Torino dal 7 novembre 1920 al giorno della sua morte, anarchico in gioventù, Berruti militava nel Partito comunista d’Italia ed era dirigente del sindacato dei ferrovieri.

"Gli assassini di Berruti non furono mai condannati"

il 18 dicembre 1922 venne prelevato a forza nel suo ufficio delle Ferrovie, da un gruppo di militi fascisti armati. Venne portato in auto dai suoi sequestratori fino alle campagne nei pressi di Nichelino e assassinato con cinque colpi alla schiena. “Nel consiglio comunale successivo alla sua morte, che si svolse il 23 dicembre 1922 – ha rievocato la presidente Grippo, ricordando come fu il primo ad essere ucciso - vi fu soltanto uno sbrigativo ricordo del consigliere assassinato. Gli assassini di Berruti, così come tutti i responsabili della strage del 18 dicembre, non furono mai condannati".

Un cuscino di fiori