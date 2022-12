Case popolari a Falchera, Marrone e Lomanto (Fdi): "Sgomberati box occupati dai rom"

Sgomberate le cantine delle case popolari di via degli Ulivi "occupate abusivamente dai rom". Ad annunciarlo l'assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone, insieme al Presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto. L'operazione della Polizia Municipale è scattata questa mattina, quando gli agenti sono intervenuti alla Falchera per liberare i box usati come deposito di materiali, su cui sono in corso accertamenti.

"Presenza istituzioni in quartieri dove erano scomparse"

"Per tutelare davvero le persone oneste che vivono nelle case popolari delle nostre periferie - commentano Marrone e Lomanto - bisogna allontanare chi le occupa abusivamente per delinquere". Per i due esponenti di Fratelli d’Italia questo sgombero "dimostra finalmente la presenza delle istituzioni in quartieri da cui sembravano scomparse".

"Fragili stufi dei soprusi"