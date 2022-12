Movida, ma anche attività culturali e sociali: il Comune mette a bando i Murazzi vuoti

In concessione per 6 anni, rinnovabili

Gli spazi vicino verranno assegnati in concessione per sei anni, rinnovabili successivamente per un pari periodo di tempo, a chi farà l'offerta economicamente più vantaggiosa. A questa dovrà essere affiancata un'offerta tecnica con un progetto di interesse pubblico incentrato su attività come, ad esempio, animazione culturale, educativa e artistica, orientamento allo studio e al lavoro, accessibilità dei servizi e apertura al territorio.

Un modo per creare anche una sinergia con la Student Zone che si trova su quel lato del lungo fiume. Più complessa la situazione di quelle sul lato opposto 89, 91 e 93, che possono essere usate solo come magazzino e sinora non hanno trovato un concessionario interessato.