Natale 2022: l'inflazione e i dubbi portano il carbone sotto l'albero. Spesa in calo, tra i 200 e i 300 euro

Si starà stretti, sotto l'albero, tra i regali e le incertezze per il futuro. Incertezze a cominciare dal budget che i torinesi potranno permettersi, tra cenoni e pensieri per le persone care. Puntuali, infatti, in prossimità delle Feste sono arrivati gli studi delle associazioni commercianti, ma la forbice rischia di essere piuttosto ampia.

Secondo Confesercenti Torino, infatti, la cifra dovrebbe aggirarsi sui 197 euro contro i 238 dello scorso anno: un calo di 39 euro (pari a quasi il 18%) rispetto al 2021, mentre secondo i dati di Ascom Torino e provincia il budget potrebbe spingersi fino a 300 euro a famiglia. Ma i negozianti soffrono, schiacciati tra il black friday e i saldi che partiranno a breve.

Cosa si compra

Secondo Ascom tre torinesi su quattro potranno permettersi di fare regali o spese per i cenoni: tra le tipologie più richieste si confermano i prodotti enogastronomici (70%), seguiti da giocattoli (49%), libri ed ebook (48%), abbigliamento (47%) e prodotti per la cura della persona (41%). Un certo aumento anche nei prodotti per animali (+8,4%), ma non mancano le scelte "digitali" come le carte regalo (77,8%) o gli abbonamenti streaming (76,4%).



Per Confesercenti nella top ten delle intenzioni di acquisto per un regalo, spiccano i capi d’abbigliamento (44% delle indicazioni), seguiti da libri (40%), prodotti di profumeria (39%), giochi e giocattoli (38%), regali gastronomici (31%), accessori di moda (30%), prodotti tecnologici (25%), arredamento e prodotti per la casa, vini ed elettrodomestici e piccoli elettrodomestici (tutti al 21% di indicazioni). Solo il 7%, invece, regala un viaggio o una vacanza.

Dove si compra

Della tredicesima, comunque, secondo Ascom solo una piccola parte sarà destinata ai regali, mentre il grosso se ne andrà per spese per la casa, tasse e bollette; tra i canali di acquisto preferiti, Internet si conferma al primo posto (64,6%), anche se in calo per la prima volta dal 2009, mentre salgono le preferenze per i negozi di vicinato (dal 42,5% al 45%).



Secondo Confesercenti, l’online rimane il canale d’acquisto più frequentato (lo indica il 63% degli intervistati), mentre i negozi di quartiere o di vicinato sono scelti dal 22%. I negozi nei centri commerciali vengono scelti dal 46% e i negozi monomarca delle grandi catene retail dal 29%. Il 21% acquisterà online direttamente dal sito del produttore. Il 12%, invece, si rivolgerà a un mercatino per comprare almeno uno dei regali da mettere sotto l’albero.