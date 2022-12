Moncalieri: ubriaco, sfascia il portone e insulta condomini e passanti

Qualche bicchiere di troppo gli aveva fatto perdere la lucidità necessaria e così, una volta arrivato di fronte al portone di vetro del suo palazzo, lo ha mandato in frantumi.

Intervento delle forze dell'ordine

E' successo un paio di sere fa in un condominio di Moncalieri, in zona Borgo San Pietro a Moncalieri, con le forze dell'ordine costrette ad intervenire per placarne l'ira, visto che il cinquantenne aveva iniziato anche a minacciare condomini e passanti.

E alla fine per lui è scattata anche la denuncia, anche se per fortuna nessuna persona è rimasta ferita o vittima dei suoi momenti di esagerato impeto.