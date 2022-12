Chiosco abbandonato di corso Peschiera, in corso la rimozione

Sono in corso i lavori di rimozione del chiosco di corso Peschiera 171, in stato di abbandono da diversi anni a seguito alla cessazione dell’attività di somministrazione che vi aveva luogo.

Le operazioni sono supervisionate dalla Protezione Civile Comunale su indicazione dell’assessorato alla Cura della Città, che è intervenuto per la definitiva risoluzione della problematica, affrontata in un primo momento con la messa in sicurezza temporanea dell’area nei pressi di piazza Sabotino.

Al termine della convenzione con il soggetto gestore del chiosco, la Città ha attivato il procedimento nei confronti della proprietà per il ripristino dello stato iniziale dei luoghi e lo smontaggio delle attrezzature, attraverso un’ordinanza dirigenziale che la proprietà sta adempiendo in queste ore. I lavori di rimozione saranno ultimati entro domani e l’area verrà restituita ai cittadini entro il mese di gennaio, ad avvenuta esecuzione di alcuni interventi di sistemazione della superficie.

“Era un atto dovuto, da tempo sollecitato dai cittadini della zona, che va nella direzione di recuperare la cura della città e ridare decoro ai nostri quartieri”, ha dichiarato l'assessore alla Cura della Città e alla Protezione Civile, Francesco Tresso.