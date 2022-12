Carcere di Torino, ancora in aumento le aggressioni

Giovedì 15 dicembre un detenuto straniero, già conosciuto per precedenti carcerazioni, nel momento in cui l’agente di servizio nella sezione detentiva lo ha chiamato per recarsi dal magistrato per essere interrogato, questi, si rifiutava di andare e, non curante dell’invito si recava in doccia dove alla presenza di altri detenuti iniziava a masturbarsi. L’agente lo invitava a non avere un simile scorretto atteggiamento, il detenuto, per tutta risposta lo colpiva con il manico del mocio sulla mano e cercava di afferrarlo al collo con le mani quasi a volerlo strangolare. Prontamente in aiuto dell’Agente intervenivano altri agenti di servizio e l’Agente colpito veniva accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale per le cure del caso e dimesso con giorni tre di prognosi.