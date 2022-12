Moncalieri, la biblioteca civica Arduino riceve 115 mila euro di fondi dal Pnrr

Moncalieri è stato selezionato tra i progetti vincitori del Bando ministeriale per la rimozione di barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi.

115 mila euro alla biblioteca Arduino

Un investimento finalizzato a garantire la completa fruizione del patrimonio culturale attraverso la piena accessibilità fisica dei luoghi della cultura con la rimozione delle barriere fisiche, percettive, culturali e cognitive. Una linea di finanziamento collegata alla missione del PNRR “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, componente “Turismo e Cultura 4.0”, e che farà affluire a Moncalieri 115.000 euro a favore della biblioteca Arduno.

La soddisfazione dell'assessore Pompeo

“Faremo una app per l’accessibilità, rifaremo saletta disabilità, miglioreremo ingresso disabili – dichiara soddisfatta l’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Laura Pompeo - Possiamo aggiungere che siamo soddisfattissimi: si tratta infatti del bando più grande che abbiamo mai vinto per la Biblioteca, nonostante ne vinciamo molti ogni anno. Un intervento che si pone nella linea delle grandi trasformazioni che abbiamo avviato e realizzato in questi ultimi anni”.

La concorrenza era notevole: Moncalieri ha partecipato accanto a luoghi della cultura come il Museo di Rivoli, la Reggia di Venaria, il Museo Egizio.