Cappio al collo e mani insanguinate: in piazza Castello sit-in pro donne iraniane [FOTO]

Mani sporche di sangue, come quello che oggi scorre nella repressione subita dalle donne e dal popolo iraniano. Ma anche un cappio al collo per denunciare le esecuzioni degli ultimi giorni. È un sit-in silenzioso, ma che fa rumore, quello andato in scena oggi in piazza Castello a Torino.

Cartelli con i volti degli iraniani incarcerati

Una decina le persone, tutte di origine iraniana, che si sono presentate esponendo i cartelli con i volti degli iraniani incarcerati. Dal 16 settembre a oggi sono 384 le persone uccise durante la repressione nelle scuole, università e strade, di cui 64 minori. Si stima che siano 14.000 i manifestanti reclusi.

“Il diavolo dietro la maschera”

Eloquente la critica al regime di Khamenei: “Il diavolo dietro la maschera”.