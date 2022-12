Tir contro auto in corso Trieste, traffico in tilt a Torino Sud: circolazione bloccata alla rotonda Maroncelli

Mattinata da incubo a Torino Sud, per chi doveva uscire da Torino in direzione Moncalieri e per chi doveva entrare in città. A causa di un incidente che si è verificato nella zona della rotonda Maroncelli e corso Trieste, infatti, il traffico (già messo alla prova dalla chiusura del sottopassaggio del Lingotto) è andato in tilt. Secondo e prime ricostruzioni, sono rimasti coinvolti nello schianto un tir in uscita dall'imbocco che collega alla strada principale uno dei due distributori di carburante che si trovano in direzione Moncalieri e una piccola via di accesso creando un imbuto inestricabile.



Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che hanno cercato di smaltire per quanto possibile l'afflusso di automobili. Ma gli sforzi sono risultati vani, visto che la circolazione è rimasta quasi bloccata e c'è chi racconta di aver impiegato ore per raggiungere la destinazione che di solito richiede poche decine di minuti.



Chi si è trovato sul posto veniva invitato a tornare indietro su corso Unità d'Italia o indirizzato verso piazza Bengasi senza la possibilità di procedere su corso Trieste, che conduce anche all'imbocco delle autostrade verso la Liguria e il Sud del Piemonte.