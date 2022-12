Atti vandalici, devastato il Centro polisportivo Massari: è la seconda volta in pochi mesi

Non c’è pace per il Centro polisportivo Massari , che si trova nell’omonima via ed è gestito dalla asd Sportdiborgata della Uisp.

All’alba di oggi, ed è già la seconda volta, ci sono stati atti vandalici con danni ingenti: i malviventi hanno rotto e forzato porte, spaccando tutti i vetri ma senza rubare nulla. Un atto che quindi potrebbe essere dimostrativo o di minaccia, ma non finalizzato al furto. L’impianto è videosorvegliato: le forze dell'ordine partiranno dalle immagini per indagare, sperando che possano fare chiarezza.

La scorsa estate erano addirittura stati sparati due colpi contro le vetrate della piscina.

"Oltre al danno economico", spiega UISP Piemonte, "c’è l’amaro in bocca e l’umiliazione per chi lavora con passione nell’impianto aperto sette giorni su sette per 14 ore al giorno. Sacrifici per offrire, in una zona nord della città priva di strutture sportive, uno sport alla portata di tutti e per qualunque età a prezzi popolari. Con il rischio, che queste spese non previste, possano in qualche modo influire e penalizzare le attività rivolte ai cittadini".