Ultimi dolci e panettoni, prima di abbassare le serrande: Torino perde tutta la dolcezza e la storia di Comba

Ancora pochi giorni, poi Torino dovrà salutare un altro pezzo di storia, dal punto di vista del commercio. Dopo 51 anni di attività, infatti, alla fine del 2022 chiuderà i battenti una pasticceria storica come Comba, in via Mombarcaro, nel cuore di Santa Rita.

A darne l'annuncio, nei giorni scorsi, sono stati gli stessi canali social del negozio che da decenni accompagna le feste e le celebrazioni dei torinesi, che arrivano anche da altre parti della città per fare acquisti qui. Un saluto che non nasconde la malinconia: "Le cose non vanno sempre come ci aspetteremo che fosse, e dunque dopo ben 51 anni di attivitá, in cui abbiamo messo sempre il cuore, giunge al termine la nostra avventura", dice il messaggio firmato dallo staff: Luciano, Rosanna, Maria e Francesco. "Qui, fermi al capolinea, vogliamo innanzitutto ringraziare Voi, nostri clienti affezionati che avete da sempre apprezzato il nostro lavoro e i nostri prodotti, ma soprattutto per averci regalato sorrisi e soddisfazioni, compagnia, risate, passaparola, chiacchiere e complimenti. Buona vita e mi raccomando…sempre sorrisi (dolci) e gioia a tutti Voi!". E se questi giorni di Natale, tra panettoni e altri prodotti, sono serviti a portare il pensiero lontano dal termine dell'attività, ormai il conto alla rovescia è arrivato agli ultimi rintocchi. "A fine dicembre vi saluteremo definitivamente". E il rammarico si legge nei tanti messaggi lasciati dai clienti e dai conoscenti, sotto il post, tra ricordi e un velo di tristezza.