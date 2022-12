Chiave spezzata all'interno della serratura: come si può rimuovere

Le chiavi sono importantissime per poter garantire l'accesso in totale sicurezza ai propri ambienti, che possono essere la casa, l'ufficio, il magazzino aziendale e così via: con il passare del tempo, però, le chiavi sono soggette all'usura e, di conseguenza, possono rompersi. In questo articolo, scopriremo più nello specifico come agire quando la chiave si spezza nel momento in cui è inserita all'interno della serratura.

Come si deve agire in questi casi? Cosa si deve fare e cosa è meglio evitare? Raccoglieremo i migliori consigli pratici nell'ultimo paragrafo di questo articolo, ma vogliamo ricordare l'importanza di contattare un fabbro Torino in questo genere di situazioni: rivolgersi ad un professionista, infatti, significa assicurarsi un'assistenza rapida ed efficace, che non compromette in nessun modo il funzionamento della serratura stessa o dell'intera porta. Ecco perché consigliamo di seguire i consigli presenti in questo articolo solo se si ha una certa pratica e una certa manualità; in caso contrario, è sempre meglio affidarsi a qualcuno di più competente.

Chiave spezzata all'interno della serratura: perché succede

Prima di capire come occorre procedere per rimuovere una chiave spezzata all'interno della serratura, vogliamo dedicare un momento di attenzione al motivo per cui si può verificare questo spiacevole inconveniente e lo faremo spiegano il meccanismo interno delle serrature.

All'interno del cilindro della serratura ci sono dei perni, i quali corrispondono perfettamente ai tagli della chiave: questa corrispondenza esatta permette al cilindro stesso di girare e, quindi, di aprire la porta. Ma cosa succede se la chiave si rompe proprio nel momento in cui il cilindro sta girando? Succede che i perni, che solitamente si alzano per fare uscire la chiave, rimangono bloccati, nel tentativo di mantenere la chiave nella sua posizione e impedendone la fuoriuscita. Per poter estrarre la chiave, quindi, è necessario riportare il cilindro nella sua posizione più consona: scopriamo insieme come fare nel prossimo paragrafo.

Chiave spezzata all'interno della serratura: consigli pratici per rimuoverla correttamente

Prima di procedere con la rimozione della chiave spezzata all'interno della serratura, è necessario conoscere la posizione che normalmente si utilizza per inserire la chiave all'interno della toppa della serratura: per la maggior parte delle serrature, possiamo dire che l'estrazione della chiave prevede che quest'ultima sia posizionata con i suoi tagli rivolti verso il basso; al contrario, però, esistono anche chiavi che funzionano nel verso opposto. Per questo motivo, occorre conoscere sia la propria chiave sia la propria serratura, per poter iniziare con l'intervento di rimozione.

Fatta questa doverosa premessa, elenchiamo quali sono le modalità più semplici per rimuovere la chiave spezzata all'interno della serratura.

· Questa procedura è possibile anche attraverso l'utilizzo di strumenti di cui tutti dispongono, come per esempio delle graffette o delle pinzette, che possono essere classiche o ad ago: le pinzette ad ago potrebbero essere più funzionali, in quanto sono più sottili e riescono a penetrare più a fondo. L'unica cosa a cui bisogna prestare attenzione, utilizzando questo metodo, è cercare di non spingere la chiave ancora più verso l'interno della serratura.

· Un altro strumento utile in queste situazioni è l'estrattore per chiavi a spirale. Questo estrattore a spirale consiste in una striscia metallica, contraddistinta da un aspetto molto sottile e che riporta alcune scanalature: sono proprio queste scanalature ad agire nella rimozione della chiave spezzata, in quanto hanno la capacità di afferrare e di estrarre quest'ultima. Il procedimento con l'utilizzo di questo estrattore a spirale è molto semplice: occorre inserirlo lungo il bordo del lato tagliato della chiave e provare a spingerlo lungo il bordo superiore, in maniera tale da riuscire a spingere i perni e ad estrarre conseguentemente la chiave.