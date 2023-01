Meteo, il 2023 comincia con qualche pioggia, ma l'Epifania tutte le nubi si porta via

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domani cielo molto nuvoloso o coperto, con nebbie o foschie sulle pianure. Piogge deboli, irregolari e sparse domani su pianure in transito da nordovest verso Sud-Est. Deboli nevicate oltre i 1800 metri sulle zone di confine tra Valle d'Aosta e torinese. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori compresi tra 10 e 12 °C. Minime stazionare e valori intorno 8 °C. Venti assenti o deboli di direzione variabile.

Da mercoledì 4 a sabato 7 gennaio, invece, nuovo rinforzo dell'alta pressione. Nebbie o foschie e nubi basse si avranno sulle pianure, cielo più sereno sulle aree montuose. Temperature che in montagna saliranno gradualmente mantenendosi sempre sopra la media del periodo almeno fino a venerdì, per poi calare. In pianura invece in caso di ampi rasserenamenti le temperature minime tenderanno a scendere anche fino 0°C. Le massime saranno per lo più stazionarie o in lieve aumento, con la giornata più "calda" che sarà giovedì 5. Venti ancora piuttosto deboli e variabili, e questa situazione continuerà a favorire il ristagno degli inquinanti.