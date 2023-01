Würstel avvelenati, panico nelle aree cani: Bocconi killer in corso Svizzera e via Medici

Torna l'allarme per i bocconi avvelenati lasciati in alcune aree cani di Torino

È panico per i padroni dei cani in zona Campidoglio. Tre bocconi avvelenati sono infatti stati ritrovati all’interno dell’area cani di corso Svizzera e altre segnalazioni arrivano da via Medici.

A darne notizia il Comitato TorinoinMovimento: “Sono stati ritrovati würstel avvelenati con inserito veleno per topi verde in tre diversi punti dell’area”. Immediato il tam tam tra i proprietari degli amici a 4 zampe, sia sui gruppi whatsapp che su Facebook.



Il consiglio è quello di prestare la massima attenzione per tutelare la salute dei cani, messa in pericolo dai bocconi killer.