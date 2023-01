Gabriele Pozzo nuovo direttore della Chirurgia del Santa Croce di Moncalieri

Gabriele Pozzo è il nuovo direttore della Struttura Chirurgia dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Residente ad Andezeno, 48 anni il dott. Pozzo, nel 2000, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Torino. Nel 2006 ha conseguito al specializzazione in Chirurgia generale.

Il suo curriculum Il Dr. Pozzo ha maturato nel corso degli anni una esperienza consolidata in Chirurgia Generale open e laparoscopica sia in elezione che in urgenza acquisendo così una completa autonomia chirurgica e nella gestione delle attività di reparto.

Nel corso delle sue prime attività professionali ha lavorato all’Asl di Asti all’Ospedale Carinal Massaia occupandosi prevalentemente di Chirurgia colo-rettale, Chirurgia del fegato e della calcolosi biliare, Chirurgia di parete, Chirurgia d’urgenza ed in particolar modo della Chirurgia esofago gastrica.

Oltre 4300 interventi complessi Il Dr. Pozzo ha eseguito come 1° operatore oltre 4300 interventi chirurgici di media ed alta complessità per il trattamento delle patologie oncologiche e non, sia in regime di elezione (Emicolectomie sx e dx open e laparoscopiche (2D e 3D), Gastrectomie, R.A.U.B., Miles, Splenectomie, Duodenocefalopancreasectomie, Pancreasectomie distali “spleen preserving”, Resezioni epatiche, Chirurgia delle vie biliari, Trattamento della litiasi colecisto-coledocica, Chirurgia di parete, esofagectomie totali, parziali, riparazione di ernie iatali permagne, riparazione di ernie diaframmatiche esofagomiotomie etc.) che d’urgenza (Chirurgia dell’addome acuto con approccio open e laparoscopico, chirurgia del politrauma, emoperitoneo con shock ipovolemico, sepsi addominali, lesioni addominali complesse da arma bianca e da fuoco ecc.).

Ha al suo attivo numerosi corsi e master di specializzazione sia in Italia che all’Estero. Relatore a molti congressi e Convegni ha al suo attivo anche numerose pubblicazioni su rivista specializzate.

Gli obiettivi “Tra gli obiettivi principali, concordati con la Direzione aziendale – dice il dr Pozzo - c’è quello di aumentare la chirurgia laparoscopica avanzata colon rettali resezioni gastriche laparoscopiche. Grazie a queste tecniche molti pazienti che ho seguito ad Asti mi seguiranno al Santa Croce e cercando implementare la one day surgery cercheremo di migliorare la mobilità passiva verso altre aziende e consentire il rientro della mobilità esterna”.

Le tecniche laparoscopiche stanno diventando ormai indispensabili in sala operatoria così come spiega ancora il dott. Pozzo: “Tre resezioni coliche laparoscopiche con il protocollo ERA che permette le dimissioni da poche ore dall’intervento quando con la chirurgia tradizionale si prevedevano fino a 12 giorni".

Il benvenuto del direttore Pescarmona “Tra gli obiettivi – conclude Pozzo - anche quella di implementare il percorso di week surgery a Carmagnola con l’utilizzo di tecniche di parete con tecnica di tecniche di chirurgia laparoscopica mininvasiva per le ernie inguinali bilaterali. Infine ma non meno importante, attirare giovani medici al Santa Croce per formarli a queste innovative tecniche interventistiche”.