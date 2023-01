Dai beni culturali all'educazione al sostegno ai fragili, con Vol.To 250 posti disponibili per il Servizio Civile

È stato pubblicato il Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia e all’estero. Per presentare domanda c’è tempo fino a venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 14.

I giovani potranno scegliere il progetto più adatto a loro e prestare attività per un anno, per circa 25 ore a settimana presso uno dei 73 Enti di accoglienza sul territorio in più di 80 sedi diverse. Il rimborso mensile è pari a € 444,30. Il Servizio Civile è un’importante occasione di formazione e crescita personale e professionale rivolta a tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni in cui mettersi in gioco in prima persona per raggiungere dei traguardi utili a tutta la comunità.