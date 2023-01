Cucina sociale, cura del verde e inclusione: una fetta di Lungo Dora Firenze rinasce grazie al Qubì Garden

Una fetta di Lungo Dora Firenze si trasformerà presto in un polo di aggregazione grazie a Qubì: con la firma di un patto di collaborazione nell'ambito del progetto “Con la natura, per la Città”, infatti, l'associazione culturale che gestisce l'omonimo spazio culinario all'angolo con via Parma si occuperà della cura, della manutenzione e della riqualificazione dell'aiuola adiacente al fiume.

Il Qubì Garden

Il nuovo spazio si chiamerà Qubì Garden e rappresenta un ulteriore evoluzione del concept che l'associazione porta avanti fin dalla sua nascita unendo la cucina alle tematiche sociali, alla sostenibilità e all'attenzione all'ambiente: “Diventerà – spiegano i promotori sul proprio sito web – un polo di aggregazione in grado di aumentare l’offerta culturale e didattica, sensibilizzando i cittadini alla cura del verde e promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione di tutti. La nostra cucina sociale, con l'organizzazione di laboratori con persone disabili, anziane e in stato di fragilità, sarà parte integrante del progetto e contribuirà a rendere il Garden uno spazio inclusivo”.

Spazio ai giovani

Uno degli obiettivi di Qubì Garden sarà quello di coinvolgere i giovani e le scuole del territorio, compresa l'Università di Torino e il vicino Campus Einaudi: “Chi ci conosce - proseguono - sa che la cura del verde e il rispetto per l’ambiente sono il cuore del Qubì e quindi lo saranno anche per il Garden: un luogo sicuro e aperto a grandi e piccini, dove creeremo percorsi educativi per bambini delle scuole dell’infanzia e primarie con esperienze immersive e conoscitive fra le erbe e le piante aromatiche; eventi culturali, proiezioni cinematografiche, presentazioni letterarie e un’area studio creata per gli studenti universitari”.

Le anime del progetto

Il tutto passerà per la realizzazione di un orto urbano con tanto di serra per la coltivazione aeroponica, di percorsi didattici rivolti ai bambini e alle comunità sociali del territorio, di un'area studio all'aperto con tavoli e sedie e di un hub per l'espressione culturale e interculturale ad accesso libero grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università e con le associazioni del territorio; per farlo, da qualche settimana è stata attivata una campagna crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso.