Finite le feste, Nichelino 'adotta' gli alberi di Natale veri per far nascere un bosco urbano

Le feste sono terminate e molti alberi di Natale 'veri' rischiano di fare una brutta fine. Ed allora, per aiutare l'ambiente e dare una nuova vita alle piante, la Città di Nichelino lancia un’iniziativa per quanti hanno acquistato un abete "vero" per farne l’albero di Natale e, terminate le feste, sarebbero costretti comunque a disfarsene.

Creare un bosco urbano con abeti veri

Gli abeti potranno essere consegnati al Comune di Nichelino che si occuperà di raccogliere tutti gli alberi che in vaso morirebbero per offrirgli una nuova vita e regalare un bosco alla città.

“Un progetto sperimentale - commentano il Sindaco 𝑮𝒊𝒂𝒎𝒑𝒊𝒆𝒓𝒐 𝑻𝒐𝒍𝒂𝒓𝒅𝒐 e l'Assessore all'Ecologia 𝑨𝒍𝒆𝒔𝒔𝒂𝒏𝒅𝒓𝒐 𝑨𝒛𝒛𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 - volto a rendere le nostre festività sempre più ecologicamente sostenibili, che rientra nella pianificazione diffusa per la piantumazione di centinaia di nuovi alberi in tutta la città. L'obiettivo è migliorare la qualità dell'aria, abbattendo anche la CO2 responsabile del cambiamento climatico”.

Appuntamento fino al 13 gennaio

Da oggi, lunedì 9, fino a venerdì 13 gennaio 2023 si potrà portare il proprio albero di Natale all'Ufficio Manutenzione (piazza Di Vittorio 1) che, individuata l'area più adatta, si occuperà di metterlo a dimora. E, se l’abete è troppo ingombrante sarà il comune ad occuparsi della “raccolta”.

In questo caso è necessario contattare l'Ufficio Manutenzione allo 011 68191 e prendere appuntamento. Ma in questo modo si sarà sicuri del risultato, regalando una 'uova vita' al proprio albero.