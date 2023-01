Nuove corsi e laboratori per bimbe e famiglie con Crescere in Città, al via oggi le iscrizioni

Al via da oggi, fino a venerdì 27 gennaio alle ore 18, la seconda tranche di iscrizioni al Catalogo Crescere in Città (www.comune.torino.it/crescere-in-citta/). Realizzato da ITER, racchiude attività educative e formative per bambine, bambini e adulti, promosse dal Comune, dai Centri ITER e da musei, istituzioni culturali, enti pubblici e privati, atenei e associazioni del territorio.

Ben 77 nuovi corsi

Sono ben 77 i nuovi corsi, laboratori ed eventi attivati a partire da oggi e fruibili nei centri ITER - Scuola Centro Civico di Via Bardonecchia 34, Centro ReMida di Via Modena 35, Centro Cultura Ludica di Via Millelire 40, Laboratorio musicale Il Trillo di Via Manin. In generale, le proposte presentate all’interno del catalogo ammontano ad oltre 1000, tutte suddivise per fascia d’età, ente proponente e filoni tematici, tra gli altri la sostenibilità ambientale, la conoscenza della Costituzione, la cittadinanza inclusiva e digitale.

Collaborazione con Democrazia Futura

La prima fase di iscrizione, avvenuta tra settembre ed ottobre, mostra il grande successo del progetto: più di 3.800 prenotazioni, di cui 3.550 provenienti dalle classi e altre 268 per la formazione degli adulti. L’altra principale novità riguarda le nuove collaborazioni, a partire dalla partecipazione alla programmazione di Democrazia Futura, nuova sezione di Biennale Democrazia.

Si confermano, invece, i laboratori e giornate all’insegna dell’immersione nella natura di Cascina Falchera e Un giorno all’Università, realizzato in collaborazione con gli Atenei torinesi. Per l'assessore alle Politiche Educative Carlotta Salerno “Crescere in Città è ormai un punto di riferimento per la comunità educante e per l’intera città".