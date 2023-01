Torino domina sui social e conquista like con i food blogger: Pratt svela le sue bontà su YouTube

Dal Bicerin sorseggiato a pochi passi dalla chiesa della Gran Madre ai tramezzini di Mulassano, sotto i portici di piazza Castello. Passando per i gianduiotti di Guido Gobino e il mondo delle Piole. I pilastri del gusto torinese sfondano sul web e lo fanno conquistando con la loro tradizione i canali più moderni come i food blogger e il social di YouTube.



E' da pochi giorni online, infatti - con oltre 120mila visualizzazioni - il racconto per immagini e parole dedicato alla città della Mole da Pratt, al secolo Lorenzo Prattico, uno dei food blogger più seguito della Rete (vanta quasi 280mila follower). Un viaggio che tocca alcuni dei punti più storici di Torino, assaggiando e raccontando le tipicità e i prezzi modici con cui provarle. Il tutto con un buffo effetto sulla pronuncia, visto che l'accento è marcatamente romano.



Accompagnato dall'amico Luca (che regge la telecamera), Pratt parte dal bicerin, raccontando la storia mescolata all'attualità, andando alla radice del rito e della sua ricetta segreta. Fa la coda, poi passa ai tramezzini di Mulassano provandone di tre tipi diversi e soffermandosi sulla cura per le acciughe, lascito dei contrabbandieri di sale francesi anche se Torino non ha sbocchi sul mare. E poi tocca alla Gofreria, andando a pescare qualche tradizione più di vallata (Valsusa o Pinerolese). Per il dolce, la scelta è Guido Gobino e il suo gianduiotto, mentre un pasto completo lo consuma in una piola (quella delle Due Sorelle, allontanandosi dal centro della città). Ogni tappa, peraltro, porta con sé la considerazione sul "conto", abbinando la qualità del cibo alla possibilità di spendere in maniera moderata.



Il video lo finisce tra il Po e la Stura di Lanzo. "Forse è uno dei video in cui mi sono divertito di più: una città rivoluzionaria e reazionaria, elegante e aperta al nuovo". Calorie, insomma. Ma pure like.