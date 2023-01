San Salvario, quarantenne finisce in manette per spaccio e ricettazione

Sabato pomeriggio, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino marocchino di quarant’anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli agenti di Barriera Nizza, hanno notato il soggetto mentre usciva di casa. L’uomo, alla vista dei poliziotti, è entrato immediatamente in un bar di via Saluzzo dove successivamente è stato fermato. Durante il controllo sono state rinvenute delle chiavi che a seguito di accertamenti hanno condotto gli agenti al suo domicilio.

Nell’abitazione i poliziotti hanno sequestrato un panetto di hashish di 100 grammi circa, un coltello da cucina e una mannaia, usati probabilmente per il taglio della sostanza stupefacente, una bilancia, un computer, la somma di 25 euro oltre a due tessere sanitarie di cui non era proprietario e a un telefono cellulare in cui erano presenti numerose foto che ritraevano il soggetto con in mano centinaia di banconote.

L'uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto ed è stato denunciato per ricettazione.