Piazza San Carlo, prossima udienza il 17 gennaio: verso l'unificazione dei due processi

I due processi ancora in corso per i fatti del 3 giugno 2017 in Piazza San Carlo (quando durante la proiezione della finale di Champions tra Juve e Real si scatenó il panico con un bilancio finale di due vittime, Erika Pioletti e Marisa Amato, oltre a 1.500 feriti), sono stati convocati a Palazzo di Giustizia della stessa giornata, quella del 17 gennaio prossimo.

Verso l'unificazione dei due procedimenti

L'iniziativa è stata presa dalla Corte di assise d'appello e molti fra gli avvocati difensori ipotizzano, in assenza di altre comunicazioni ufficiali, che si tratti di un primo passo verso una insolita unificazione dei due fascicoli, alla quale intendono opporsi.

Il primo procedimento è celebrato con il rito abbreviato e vede tra gli imputati l'ex sindaca Chiara Appendino e l'ex questore Angelo Sanna, condannati in primo grado a un anno e mezzo. Il secondo, invece, si svolge con il rito ordinario (e in primo grado si è concluso con tre condanne e sei assoluzioni tra dirigenti e uomini delle forze dell'ordine).

Avvocati fortemente contrari

L'orientamento degli avvocati, in base a quanto si apprende, è di esprimere la loro contrarietà al processo unico. La tesi dei difensori è che la Corte non potrà mettere insieme gli atti dei due procedimenti. Chi ha fatto delle ricerche però ha scoperto che una sentenza della Cassazione non preclude del tutto questa possibilità.