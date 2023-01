Cosap ogni 3 mesi e dehors invernale, accordo tra Comune e commercianti sul nuovo regolamento

I numeri

“È stata una partita complessa – aggiunge Griffa – e rallentata dalla vicenda del Covid. Oggi ha una conclusione positiva per i circa 2000 fra bar e ristoranti che hanno il dehors e per tutti quelli che nel futuro vorranno collocarlo davanti alle loro vetrine". Ed il valore economico del comparto è elevato: tavolini e sedie allestite all'esterno producono per le casse comunali un’entrata annua di quasi 6 milioni, di cui circa 4,2 milioni per la tassa di occupazione del suolo pubblico e 1,7 milioni per la Tari (tassa rifiuti).