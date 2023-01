Torino torna a vestirsi di rosa contro il cancro: il 5 marzo c'è Just The Woman I Am

Presentata l'edizione 2023 di Just The Woman I Am

Torino torna a vestirsi di rosa a sostegno della ricerca universitaria contro il cancro. Domenica 5 marzo, dopo gli anni di stop imposti dalla pandemia, torna Just The Woman I am, la corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri. Novità dell'edizione 2023 la partenza, prevista in piazza Castello.

"Come università - ha spiegato il rettore di UniTo Stefano Geuna - siamo in prima fila. Tantissime associazioni partecipano per dare un segnale di presenza, ma anche di sostegno economico che è essenziale per la ricerca scientifica in un settore fondamentale come quello della lotta al cancro". "È molto bello - ha sottolineato il collega del PoliTo Guido Saracco - che si torni in presenza e che tornino le magliette".

Percorso in Presenza e Virtual

Sarà possibile partecipare a Just the Woman I am sia in Presenza, con partenza alle 16 in piazza Castello, oppure in modalità Virtual. In quest'ultimo caso si dovrà scegliere in autonomia luogo e percorso di svolgimento della 5 km, condividendo l'esperienza sui social. La donazione per l'iscrizione è di 20 euro a persona: il 4 e 5 marzo sarà ad offerta libera a partire da 25 euro. Giunta alla decima edizione, tra gli obiettivi raggiunti quello della "parità di genere: quando abbiamo iniziato nel 2014 eravamo tutte donne, oggi siamo pari. La parte femminile però è più attenta a fare visite e prevenzione". Villaggio del benessere