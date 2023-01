Il prato "in ostaggio" dei grandi eventi: da Eurovision alle Atp Finals, una parte di Piazza d'Armi resta proibita [FOTO]

In piazza d'Armi, di fronte al Pala Alpitour, c'è un'area ormai transennata da anni (e inaccessibile)

C'è una zona di piazza d'Armi che ormai, da mesi (da anni) è inavvicinabile: si trova proprio di fronte al Pala Alpitour e - tra Eurovision Music Festival e due edizioni delle Atp Finals - è ormai inaccessibile alle persone comuni: costantemente transennata e con il prato ormai ridotto a un campo di patate, sembra quasi attendere che a un evento si sostituisca quello successivo.

Ex solarium, ma anche campo da calcio (e da quidditch)

Solo un lontano parente, nemmeno troppo somigliante, di quello dove fino a qualche tempo fa i residenti di due quartieri decisamente popolosi come Santa Rita o Borgo Filadelfia erano soliti andare a prendere il sole (con tanto di telo mare e costume da bagno), oppure della cornice dove si giocavano infinite partite di calcio tra ragazzini e spesso qualche papà. Per qualche tempo, si è allenata lì anche la squadra del Torino quidditch, che riprende e traduce la disciplina inventata da J.K Rowling per Harry Potter.

"C'è tempo per ripristinarlo: ci batteremo perché accada"

Che qualcosa possa (e debba) accadere lo pensano anche le istituzioni locali. "L'area davanti al Pala Alpitour dovrebbe tornare funzionante, a noi come Circoscrizione risulta così e ci batteremo per questo - conferma Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2 -. Ora c'è un anno di attesa, prima delle prossime Atp Finals e c'è dunque il tempo per ripristinarlo, a differenza di quanto successo tra Eurovision e Atp".