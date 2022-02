Harry Potter si allena a un passo dal Pala Alpitour: piazza d'Armi diventa un campo da quidditch

Anche nella ressa domenicale che la bella stagione porta con sé (insieme a condizioni pandemiche in miglioramento), è impossibile non notarli nel verde di Piazza d'Armi. Perché se sui prati ci sono vari gruppetti che giocano a calcio tra alberi e porte improvvisate, mentre nel campo in cemento si gioca a pallacanestro, loro si aggirano con una scopa tenuta in equilibrio tra le gambe, attorno a tre bersagli a forma di cerchio sostenuti all'estremità superiore di tre aste e scagliandosi palloni di vario colore è dimensione.

Un gioco "magico" con poteri "babbani"

Insomma: danno nell'occhio. Anche per la foga e l'impegno che ci mettono in quello che - a prima vista - sembra una strana evoluzione di palla prigioniera. E invece no: è quidditch. Termine che solo per chi non ha mai letto una pagina (o visto un film) della saga di Harry Potter può trovare sconosciuto.



Certo, nelle storie nate dalla penna di J.K. Rowling i personaggi (Harry su tutti, ma anche il suo amico Ron e non solo) si sfidano all'interno di un'area in stile medievale. Ma soprattutto volano, a cavallo delle scope. Harry con la sua Nimbus 2000, ma anche gli altri - compagni e avversari - sfrecciano a velocità sostenute quanto magiche.



Qui no: ci si deve arrangiare assecondando poteri "babbani" (ovvero coloro che non hanno dimestichezza con la magia) e soprattutto la forza di gravità. Ma questo non scoraggia i ragazzi e le ragazze del Torino Quidditch Club Asd, che con la loro prima squadra dei Green Tauros hanno scelto il parco a pochi passi dallo stadio Grande Torino per allenarsi.

Una storia che inizia nel 2013

La storia del Torino Quidditch Club, unica Associazione Sportiva Dilettantistica in Piemonte che promuove lo sport del quidditch, affonda le sue radici nel 2013, quando proprio la sua squadra storica, i GreenTauros, hanno iniziato la loro attività. Da lì sono state gettate le basi per la fondazione della ASD, avvenuta quattro anni più tardi. La loro sede è in via Bussoleno 14 e fanno parte del Consiglio direttivo Eleonora Fontana (in qualità di presidente), Marco Minò (vicepresidente) e poi Octavian Tulbure, che è anche tesoriere, il segretario Aleandro Bulcari e gli altri tre consiglieri Carola Luna Matis, Nicholas Provenzano e Fabio Sunna.