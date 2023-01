Tetto in fiamme in corso Belgio: otto evacuati, tra cui due minori. Inagibili due appartamenti, deviato il traffico [FOTO E VIDEO]

Cento metri quadrati di tetto andati in fumo, una mansarda incendiata, due appartamenti inagibili e otto persone evacuate, tra cui due minorenni: queste le conseguenze di un incendio divampato all'improvviso, nel pomeriggio di oggi, 13 gennaio 2023, in corso Belgio.

All'altezza del civico 130 è andato in fiamme il tetto di un edificio di 4 piani: la colonna di fumo nero che si è formata è stata visibile da tutta la città, con diverse segnalazioni arrivate al numero di telefono dei vigili del fuoco, che sono immediatamente intervenuti anche con un'autoscala fino a quando non sono riusciti a domare le fiamme.

Sul posto anche la Croce Verde di Villastellone per soccorrere un'anziana che inizialmente si temeva fosse (lievemente) ferita ma è poi risultata per fortuna indenne. Così come indenni sono risultati gli altri residenti. Uno dei primi entrati nel palazzo ha raccontato che all'ultimo piano c'era un scala di accesso al sottotetto e che era completamente in fiamme.

Dalle quattro di pomeriggio corso Belgio è stato chiuso al traffico tra corso Brianza e corso Cadore. Deviata la linea 15 di Gtt. Sotto al palazzo in fiamme si è invece radunata una cospicua folla di curiosi.