Cavallo semi-cieco abbandonato a San Carlo Canavese, l'associazione animalista: "Lo adottiamo noi"

Arriva dall'Aidaa una speranza per Remì: l'Associazione italiana in difesa di animali e ambiente ha infatti risposto questa mattina all'appello lanciato negli scorsi giorni dal sindaco del comune di San Carlo Canavese per salvarlo.

Remì è un cavallo semi-cieco, che è stato abbandonato circa un mese fa in aperta campagna e che ora è in carico al comune di San Carlo Canavese: ha un età tra i diciotto ed i venti anni e per il momento è appoggiato presso un maneggio della zona, è in buone condizioni generali di salute ma non è fornito nè di micrrochip nè di qualunque altro identificativo.

L'Aidaa ha attivato due iniziative volte alla risoluzione della vicenda. Scrivono gli animalisti: "Innanzitutto lunedì presenteremo una denuncia formale per chiedere indagini mirate volte alla ricerca del responsabile dell'abbandono, capitolo sul quale stanno già lavorando le forze dell'ordine. Inoltre sempre lunedì ci metteremo in contatto con il sindaco di San Carlo Canavese a cui abbiamo inviato una mail per trovare una soluzione definitiva per questa meravigliosa e sfortunata creatura".