Venaria, lite con accoltellamento dello scorso ottobre: c'è un arresto per tentato omicidio

I carabinieri di Venaria hanno arrestato un pregiudicato di 24 anni residente in città per il tentato omicidio di un ventiseienne di Druento accoltellato all'addome in Piazzale Michelangelo, proprio a Venaria, la notte del 27 ottobre scorso (LEGGI QUI).

L'aggressione avvenne al culmine di una violenta lite tra i due. Ieri, dopo l'udienza di convalida, il gip del Tribunale di Ivrea ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del ventiquattrenne, rilevando la presenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Le indagini proseguiranno adesso per chiarire ulteriori aspetti della vicenda.