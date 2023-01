A Moncalieri inaugurato il nuovo giardino inclusivo di via Lagrange

Dopo il giardino della Luna in Borgo San Pietro, nato nell'estate del 2020, a poche settimane dallo quello di via Ada Negri, da ieri a Moncalieri ecco un altro spazio aperto a tutti con il nuovo giardino inclusivo di via Lagrange.

Alla inaugurazione, avvenuta insieme ai bambini e alle bambine delle scuole Barruero e Merini dell’Istituto Comprensivo Santa Maria, erano presenti anche il sindaco Paolo Montagna e l'assessore Angelo Ferrero che hanno tagliato il nastro e provato i nuovi giochi assieme a Davide Guida.

Un contest per scegliere il nome del giardino

L'assessore all'Istruzione ha sottolineato come in questo nuovo parso sia stata "inserita un’altalena inclusiva per permettere a tutti i bambini di potersi divertire. Scivolo, cavallini e altalene: sembra non mancare proprio nulla…", ha aggiunto. "Anzi, una cosa manca: questo giardino non ha ancora un nome".

Come votare: c'è tempo fino al 31 gennaio

Ed allora è stato lanciato un contest per sceglierlo, con gli studenti delle scuole che hanno immaginato tre nomi adatti per il nuovo parco: Magic Park, Luna e Sole Park oppure Arcobaleno dell'Allegria. Ora non resta che scegliere: per votare occorre cliccare sul link https://bit.ly/Diamo_un_nome_al_giardino

C'è tempo fino al 31 gennaio, poi si saprà il nome che è stato il preferito dai moncalieresi.