A Torino è boom di mini market etnici: sono più di 600, pioggia di controlli e multe

Aprono di continuo, spuntano nei quartieri come i funghi dopo un periodo di pioggia in autunno. Sono i mini market etnici, presenza ormai più che consolidata in tutte le grandi città: non fa eccezione Torino, dove secondo un’indagine condotta dal corpo dei vigili urbani, sono più di 600 i mini market gestiti da stranieri presenti sul territorio cittadino.

Intensificati i controlli (e aumentate le multe)

Famosi per la vendita di alcolici e di ogni genere di prodotto anche in orario notturno, non vi è attualmente una legge che ne limiti la diffusione. Ecco perché, la riposta della Città di Torino per provare a normarne quantomeno l’attività è una: i controlli.

Nel 2022 sono infatti stati effettuati 240 servizi di controllo, per un totale di 337 violazioni riscontrate. Gli illeciti vanno dall’inosservanza del regolamento di polizia urbana al non corretto asporto, passando per le violazioni in materia di igiene. Situazioni che hanno portato al sequestro della merce e alla denuncia dei titolari degli stessi market. Sono 12 gli esercizi commerciali che hanno chiuso dalle 21 alle 6, a seguito delle verifiche degli agenti della polizia municipale.

Chiavarino: "Basta tollerare certe problematiche"

"In aree particolarmente critiche come San Salvario, Aurora, e Barriera di Milano i controlli vengono eseguiti con le altre forze dell’ordine” ha raccontato l’assessore al Commercio del Comune di Torino, Paolo Chiavarino. "Il numero di controlli è stato rilevante, soprattutto a fronte delle forze che abbiamo a disposizione, e stiamo facendo ogni sforzo possibile per far fronte a problematiche che mettono in difficoltà i cittadini e che non vanno tollerate" ha concluso l’assessore.

“600 mini market è un dato certamente importante. Ben vengano i controlli, ma serve un ulteriore sforzo: con un po’ di impegno si farebbero anche più verbali” ha affermato il capogruppo del Misto di minoranza Torino Libero Pensiero Pino Iannò.