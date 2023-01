Area Parri: dopo la demolizione della scuola, lo spaccio continua indisturbato [FOTO]

Dove una volta sorgeva l’ex scuola elementare Parri, chiusa e diventata poi un luogo di spaccio e degrado, oggi non rimane che il suolo cementato.

L’intervento iniziato a novembre 2021, si è concluso a gennaio 2022 con grande soddisfazione degli amministratori, ma l'area è ancora in mano alla micro criminalità.

Nonostante la maggiore visibilità creata dall'assenza della struttura, quando cala la sera, a pochi passi da dove escono i ragazzi del liceo, i primi spacciatori iniziano il loro “turno” in questa zona, difficile da controllare.

“Non è cambiato nulla con questo abbattimento, se non addirittura peggiorato” commenta Giuseppina Palazzo, che insieme a Carlo Femiami è titolare di +Sport8 e gestisce Casa Garibaldi e che ha visto il protrarsi di questa situazione.

“Le forze dell’ordine non sono abbastanza per far fronte al problema -ammette con rammarico -. E' stata messa una rete in ferro che delimita l’area ma che è già stata danneggiata dagli spacciatori che la scavalcano per scappare. Quello che si dovrebbe fare - spiega - è aprire tutta la zona, togliere la grossa staccionata su corso Massimo e sul lato dell’area pedonale, aprire la strada collegando il corso con il piazzale Parri, illuminandolo. In questo modo già solo con il passaggio di persone e macchine si ridurrebbe il problema e diventerebbe un’area fruibile per i cittadini”.

"La situazione con la pedonalizzazione della strada è peggiorata in quanto ha creato un cul de sac che la rende la strada meno frequentata da veicoli privati e non consente il transito delle pattuglie" aggiunge il consigliere Matteo Tabasso (Torino Bellissima) riferendosi all'ultimo tratto di via Petitti che ha reso l'ultimo tratto di Via Giuria non accessibile dai veicoli. "Questo ha tolto il controllo passivo che da questi veniva esercitato".

Miano: "Fatti grandi investimenti, non è più come sei anni fa"

Non della stessa opinione il presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano, il quale sostiene con forza le scelte fatte negli ultimi sei anni per migliorare la vivibilità dell'area: "Quando l'abbiamo ereditata dalla scorsa Amministrazione era in uno stato di forte degrado - spiega Miano - Abbiamo fatto grandi investimenti, dalla realizzazione dell'area cani, il parco giochi, l'abbattimento dell'ex scuola che creava un muro divisorio tra via Petitti e corso Massimo d’Azeglio, abbiamo potenziato l'illuminazione pubblica e Casa Garibaldi, spiace sentire dire da chi vive quel luogo che che non ha subito grandi cambiamenti. A mio avviso è più vivibile, rivista e sicura".

In attesa dei lavori per la nuova scuola. Salerno: "Consegna a giugno 2026"

Nel frattempo, ancora non si vedono i cantieri per realizzare la nuova scuola materna e asilo, che porterà il nome di Massimo d'Azeglio.

“La ditta che è venuta a fare gli interventi ci ha detto che sarebbe tornata per l’estate a terminare i lavori, ma non si è ancora visto nessuno” aggiunge Giuseppina Palazzo.

Su questo punto è l'assessora Carlotta Salerno a fare chiarezza: "Inizialmente sembravano esclusi dai fondi del Pnrr, poi è arrivata la rettifica. Il finanziamento per la costruzione del Polo 06 che sorgerà in via Pietro Giuria seguirà i tempi del Pnrr: l'inizio del cantiere sarò tra la fine 2023 e l'inizio del 2024 con conclusione dei lavori per la primavera 2026 e consegna della struttura a giugno".