Rock'n Benefit: concerto solidale per l'Ucraina

Venerdì 20 gennaio a PiùSpazio4 (via Saccarelli 18, Torino) ci sarà Rock'n Benefit, un concerto solidale per l'Ucraina organizzato da Associazione Eufemia insieme a Pangeya Ultima, Polski Kot, Acmos e PiùSpazio4.

Il tempo scorre ma la guerra contro l'Ucraina non è ancora finita, motivo per cui è importante continuare a tenere viva l'attenzione di tutti e per farlo è stato deciso di organizzare un concerto solidale.

Questo il programma della serata:

Dalle 19.30 la caldissima "Band Super Bee" proporrà un repertorio di band "vintage rock'n'roll" dagli anni '50 agli anni '90;

Dalle 20.00 golosa apericena per la raccolta fondi da devolvere ai bisogni umanitari (farmaci) delle popolazioni che soffrono per l'invasione su larga scala dell'Ucraina.

Ingresso €10 (gratis per i bambini), gradita la prenotazione WhatsApp 3408311334 per avere cibo per tutti senza spreco alcuno.