Al carcere delle Vallette ennesimo tentativo di evasione. I sindacati della Polizia penitenziaria: "E' ora di dire basta"

Un detenuto ristretto presso il carcere di Torino verso le 13.30 di oggi, martedì 17 gennaio, ha tentato di evadere scavalcando a mani nude il cortile del blocco A dirigendosi poi sul padiglione C dove si è arrampicato, giungendo fino al terzo piano, alle grate delle celle rimanendovi appeso.

E' stato necessario richiedere l’intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti in forza e in supporto del personale, anche con l’ausilio di un autoscala, e dopo un’estenuante trattativa tenuta dal personale di Polizia penitenziaria, il detenuto si è fatto ammanettare. A dare la notizia sono le organizzazioni rappresentative del Corpo di Polizia penitenziaria: Sinappe, Osapp, Uil Pa PP, Fns Cisl e Cgil FP PP del comparto sicurezza.

I sindacati sottolineano: "Lo abbiamo detto in tutti modi che il carcere di Torino è ormai in balia di una evidente e dilagante prepotenza da parte dei detenuti, giunti ad aggredire, con impressionante disinvoltura, gli agenti e che non vogliono persino essere trasferiti altrove trovando evidentemente in tale istituto assenza di un efficace regime disciplinare e di controllo da parte dell'amministrazione, con serie ed ovvie ripercussioni sulla sicurezza di tutti come dimostra l'assenza di medici disposti a lavorare in istituto. Invochiamo con forza l’intervento del Ministro e del nuovo capo del Dap affinché assumano urgenti correttivi non più procrastinabili a tutela anche della sicurezza pubblica".