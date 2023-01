Teatro: il "Mercante di Venezia" di Shakespeare in scena al Carignano. Con Franco Branciaroli

Franco Branciaroli è "Il mercante di Venezia". Il classico di William Shakespeare andrà in scena da questa sera, martedì 17 gennaio, e poi in replica fino a domenica 22, al Teatro Carignano, per la stagione del Teatro Stabile. La traduzione è di Masolino d’Amico, l’adattamento e la regia di Paolo Valerio.

Il mercante di Venezia è da sempre considerato un testo controverso e ambivalente, che a un sofisticato intreccio di corteggiamenti e storie d'amore affianca un contraltare di scontri etici, rapporti interreligiosi e cruda avidità. Su questo versante della storia svetta su tutti, per lo spessore tragico, la figura dell'usuraio Shylock, qui interpretato da Franco Branciaroli: un personaggio sfaccettato e misterioso, isolato e consapevole della propria diversità ed emarginazione. Il suo cinismo e la sua sete di vendetta sono diventati paradigmatici, le sue richieste sono estreme e crudeli, ma la sua sconfitta senza possibilità di clemenza ancora oggi provoca sentimenti contrastanti e dubbi giustificati sulla purezza della nostra coscienza.