Domani riapre il collegamento per Caselle, ma per adesso si va soltanto verso l'aeroporto

Dopo oltre un anno e mezzo di ritardi, domani alle 11 riapre al traffico l'ultima parte del collegamento di corso Venezia con la Torino-Caselle. Una buona notizia per tutti quei torinesi che devono raggiungere la Superstrada per l'aeroporto dalla zona centro del capoluogo piemontese. Un intervento che probabilmente sarà destinato ad "appesantire" il traffico sulla rotonda di piazza Baldissera, da sempre nodo critico di quest'area al confine tra le Circoscrizioni 7, 5 e 4.

Riapertura a metà

La riapertura di domani però sarà solo a metà, cioè soltanto per i veicoli provenienti da corso Venezia e diretti in autostrada verso Caselle. I lavori di completamento della pavimentazione della carreggiata in direzione centro città sono attualmente sospesi a causa delle temperature basse e riprenderanno appena le condizioni meteo saranno idonee.

Appaltati i lavori della Torino-Ceres

Intanto sono stati appaltati i lavori di sistemazione delle aree restanti liberate dal cantiere della Torino-Ceres. L'avvio del cantiere è previsto nel mese di febbraio. Questi interventi consentiranno di proseguire nel completamento della viabilità di accesso dalla Circoscrizione 5 verso corso Venezia e la Torino-Caselle. Come già annunciato, a dicembre 2023 anche la ferrovia Torino-Ceres.