Il carcere di Torino come il far west: sei agenti feriti dall'inizio dell'anno

Sei agenti feriti in quattro aggressioni avvenute dall'inizio dell'anno. E' un avvio di 2023 a dir poco complicato quello che sta vivendo il carcere di Torino. L'ultimo episodio è avvenuto verso le 19.30 di ieri, martedì 17 gennaio, quando un detenuto appena arrivato, al momento di essere rinchiuso in cella, opponeva forte resistenza colpendo al collo l’agente di servizio. Un’aggressione avvenuta senza alcuna motivazione.

L’agente è stato accompagnato al pronto soccorso Maria Vittoria di Torino per le cure del caso e per gli accertamenti necessari e dimesso con 7 giorni di prognosi. A segnalare l’episodio le Organizzazioni Sindacali del comparto sicurezza Polizia Penitenziaria SINAPPE, OSAPP, UIL PA P.P., FNS CISL e CGIL F.P.P.P. che in una nota sottolineano: "Quanto accaduto è da ritenersi di estrema gravità; il carcere di Torino è da tempo nel completo ‘caos’ organizzativo in ordine al trattamento ed ai rapporti con la popolazione detenuta".