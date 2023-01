Notte in soccorso dei senzatetto: la Onlus porta the caldo e pasti a chi dorme per strada. E la Croce Rossa raccoglie coperte

"Abbiamo deciso di dare sostegno con thé caldo, pasti caldi e briosch a diverse persone senza fissa dimora presenti nel centro della città - spiegano in una nota ufficiale i volontari -. Come cittadini di questa comunità non possiamo tollerare che qualcuno, chicchessia, possa morire di freddo e fame a Torino nel 2023".



"Le temperature rigide delle ultime notti ci hanno spinto in questa attività per dare un minimo di calore e respiro agli invisibili della città - proseguono -. La premessa di non dover ripetere questa attività, ci porta a sperare che simili situazioni non siano più presenti sul territorio Torinese".



Intanto anche la Croce Rossa si organizza per prestare soccorso a chi ha bisogno, contro un freddo così puntente. E in particolare organizza per sabato 21 gennaio dalle 9.30 alle 14, presso il Comitato di Torino della Croce Rossa Italiana in via Bologna 171 con entrata da via Moncrivello, la raccolta delle coperte destinate alle persone “senza dimora”. Madrina dell’iniziativa sarà Lucia Gravante, attrice, doppiatrice e scrittrice italiana, ora in Tv nel ruolo di Sorvegliante nel docureality Il Collegio di Rai 2.

"Sono oltre 600 le persone che annualmente incontriamo in strada e nei dormitori; sono davvero tante e purtroppo il loro numero non accenna a scendere".