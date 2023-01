Lo spettacolo "Renoir c'est moi" previsto alle OGR Torino giovedì 19 gennaio è stato posticipato a domenica 12 febbraio, sempre alle ore 21.00 in Sala Duomo alle OGR.

Per maggiori informazioni o per prenotare i posti in sala per febbraio è possibile chiamare il numero 015 29040 o recarsi sul sito della Fondazione Perosi.