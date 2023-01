Bardonecchia, cambio della guardia alla guida della pro loco: il nuovo presidente è Mauro Caccia

Cambio della guardia, alla guida della pro loco del paese che si trova all'estremo della Val di Susa , ultimo lembo di Italia prima del confine francese. Mauro Caccia è il nuovo presidente del direttivo che si occuperà delle attività a Bardonecchia . Accanto a lui, sono stati scelti Emanuela Barra in qualità di vicepresidente, Massimiliano Sarra con i compiti di tesoriere e Noemie Guiaud come segretario. La squadra può contare anche sul contributo degli altri consiglieri: si tratta di Davide Calcagnile, Fausto Donato, Marco Gautier e Barbara Giovinazzo .

Il testimone viene raccolto dalle mani della presidente uscente, Carola Vajo . Con lei, si deve raccogliere l'eredità anche di Jacopo Barbero, Giorgio Vìolino e Giulia Gino , " la cui dedizione e passione saranno portate avanti in continuità per il bene di Bardonecchia ", si legge in una nota ufficiale della Pro Loco. " Desideriamo rivolgere i più sentiti ringraziamenti al presidente uscente - prosegue la comunicazione - ed esprimergli la più viva gratitudine per la passione, il tempo e la determinazione e l’impegno per i risultati che ha ottenuto in questi anni anni durante i quali è rimasto al vertice dell'Associazione per far crescere La Nostra Bardo tra eventi e manifestazioni contribuendo alla valorizzazione del nostro territorio. Senza dimenticare Jacopo, Giorgio, Giulia, Emanuele, con i quali abbiamo fatto un percorso di strada insieme" …

Proprio Carola Vajo ha voluto congedarsi ricordando come gli ultimi siano stati "3 anni pieni di emozioni, grazie al direttivo che ha lavorato con me fianco a fianco e soprattutto a Caterina Croveri e Federica Sarotto super bracci destri sempre pronte a seguire e supportare ogni progetto!! Buon lavoro alla nuova ProLoco Bardonecchia per una Bardo sempre più bella".

Prossimo appuntamento: Bardolesa

Tra gli appuntamenti più attesi, intanto, la pro loco di Bardonecchia sta mettendo a punto gli ultimi ritocchi per l'edizione 2023 della Bardolesa. Si tratta di un appuntamento ormai entrato nella tradizione del paese dell'alta valle, che coniuga la voglia di neve con quella sana goliardia che da sempre è caratteristica da queste parti. La data da fissare sul calendario è quella del 28 gennaio, quando a Campo Smith si rinnoverà la gara tra le slitte costruite in maniera artigianale e amatoriale che si sfideranno non tanto (e non solo) lungo un percorso in discesa sulla neve, ma soprattutto per la fantasia e il divertimento che gli autori-guidatori metteranno in campo. In questi anni se ne sono viste davvero di tutte i colori. E non è un modo di dire.