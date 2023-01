Moncalieri festeggia i 100 anni del partigiano Otello

"Con grande piacere sono stato a casa di Otello, in via Sestriere, per portare i saluti e gli auguri della Città. Mi ha accolto insieme alla moglie Orsola, di 96 anni, ed è stato bellissimo ascoltare la loro storia. Un racconto in cui le vicende familiari si intrecciano con quelle di Moncalieri e del Paese", ha raccontato il primo cittadino.