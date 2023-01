Nichelino, iniziato il conto alla rovescia per la partenza del Treno della Memoria

A Nichelino è iniziato il conto alla rovescia che porterà alla partenza del Treno della Memoria 2023, per una esperienza di vita che dall'1 al 9 febbraio consentirà di andare alla scoperta di quei luoghi in cui la storia dell'uomo ha conosciuto alcune delle sue pagine più buie.

Laboratori di avvicinamento

Un viaggio ad Auschwitz e Birkenau per vedere cosa è stata la barbarie dei campi di sterminio. Un treno della memoria per non dimenticare cosa è stato il nazismo, soprattutto per raccontare alle giovani generazioni il senso della storia. Il Comune di Nichelino da anni è impegnato a promuovere viaggi ed iniziative per tenere in vita la memoria del passato.

In questi giorni sono partiti i laboratori di avvicinamento al viaggio della memoria di quest'anno, che hanno visto l'entusiastica partecipazione di decine di ragazzi. "Si è costituito l’esercito dei viaggiatori e delle viaggiatrici, dei sognatori e delle sognatrici. Difendiamo i nostri sogni realizzandoli", ha dichiarato l'assessore Fiodor Verzola, da tempo in primi fila per promuovere l'iniziativa tra le giovani generazioni.

Tutte le novità di quest'anno

Il percorso classico si arricchisce di una tappa nuova come quella di Berlino, "fondamentale per capire meglio cosa è stato il nazismo e quali le sue conseguenze storiche", ha aggiunto Verzola, sottolineando l'importanza di questa "esperienza complessa e completa" per comprendere meglio la storia. Il Treno della Memoria quest'anno ha ricevuto il patrocinio di tutte e quattro le scuole superiori del territorio: Maxwell, Erasmo, Enaip ed Engim.

Ma ci sarà la possibilità di salire sul treno della memoria anche per gli studenti lavoratori, dai 26 anni in su. Anzi, per loro c'è la possibilità di prendere l'aereo e con il volo Torino-Cracovia fare una esperienza di 4 giorni che sarà ugualmente ricca e preziosa.